La Volta Buona si allunga: Guaccero ‘sorpresa’ per un mese in più

La trasmissione La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo su Rai 1, riceve un prolungamento fino al 27 giugno 2025, estendendo la sua programmazione di un mese rispetto alla scadenza iniziale di fine maggio. Questo successo è attribuito all’ottima performance del programma, iniziato a settembre 2023, che ha visto significativi miglioramenti e ha attratto un vasto pubblico, rendendo il pomeriggio di Rai 1 uno dei momenti più seguiti della giornata. Il format è apprezzato per il suo mix di interviste, ospiti famosi e intrattenimento leggero.

Tuttavia, la situazione non è altrettanto rosea per Bianca Guaccero, che era in trattativa avanzata per condurre un nuovo programma estivo. Questo show, previsto per la fascia post-TG1, sarebbe dovuto essere dedicato all’estate, ma con il prolungamento de La Volta Buona, la sua realizzazione sembra incerta. Se il nuovo format dovesse essere realizzato, Guaccero avrebbe poco tempo per attrarre e fidelizzare un pubblico.

Con l’intenzione di riconfermare Caterina Balivo, la Rai sembra offrire un’ulteriore opportunità alla conduttrice, permettendo un possibile “rinnovo” anche per la prossima stagione. La conduttrice ha accennato a questa possibilità in una recente intervista, lasciando intendere un ritorno con un progetto più ricco e interessante. Il contesto del palinsesto, nonché la leggera concorrenza in quel periodo, suggeriscono un futuro promettente per La Volta Buona e sfide per gli altri programmi estivi.