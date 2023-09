La Volta Buona, le prime parole di Caterina Balivo che mostra il nuovo studio

Fra le novità di questa stagione televisiva c’è senza dubbio il ritorno di Caterina Balivo nel primo pomeriggio di Rai1 alla guida di La Volta Buona, show che ha preso il posto del rodato Oggi è Un Altro Giorno di Serena Bortone.

“Siamo pronti per la prima puntata de La Volta Buona, ci sono eh! Sono qui!” – ha esordito Caterina Balivo nel pre-show – “Ci aspetta il pubblico in studio! Si sta microfonando Tullio Solenghi e sta per arrivare Alessandro Tersigni de Il Paradiso delle Signore. Abbiamo tanti amici che si stanno per sedere sul nostro divano, mancate solo voi. Pochi minuti di pubblicità e si parte davvero”.

Una volta rientrati dalla pubblicità il debutto vero e proprio sulle note dell’ultima hit di Rocco Hunt.

“Benvenuti a La Volta Buona sulla sigla di Rocco Hunt! Che studio! E fatemelo dire: che bello essere qui, sono molto contenta. E come si dice, certi amori non finiscono, ma fanno dei giri immensi e poi ritornano! Sono tornata e si parte, prima però voglio dirvi una cosa. Quando mi hanno raccontato il progetto di questo programma, l’idea che c’è dietro, mi sono presa del tempo per decidere. E alla fine ho accettato e sapete perché? Perché ho capito che questa trasmissione vuole raccontare tutte le volte che la vita vi ha sorpreso, tutte le volte che la vita vi ha meravigliato. Tutte le volte che pensavate che era finita e invece no, c’era qualcosa che stava arrivando. […] Alcune volte alcune occasioni non si capiscono subito, per questo motivo l’occasione giusta va capita. Noi ce la metteremo tutta per raccontarvi questo”.

E ancora:

“Un gruppo di lavoro fantastico che non amo ancora, loro non ameranno me. O mi ameranno. Non lo so come andrà. So solo che noi vogliamo questo, ecco perché quei momenti noi qui li chiamiamo la volta buona”.

Successivamente la conduttrice ha mostrato il nuovo studio e esordito con un’intervista a Tullio Solenghi.

La Volta Buona non è uno show innovativo, ma è un programma perfetto per il primo pomeriggio di Rai1. Non si discosta molto né da Festa Italiana né da Vieni da Me, i due show pomeridiani condotti da Caterina Balivo.