La Volta Buona della Balivo torna con delle novità (che fanno ben sperare)

Dopo una breve parentesi su La7, un anno fa Caterina Balivo ha fatto ritorno in Rai con un nuovo programma, La Volta Buona, che ha preso il posto di Oggi è Un Altro Giorno di Serena Bortone (che a sua volta aveva colmato il vuoto lasciato dalla Balivo con l’indimenticato Vieni da Me). Il nuovo show di Rai Uno condito da interviste a vip e giochi a premi ai quali possono partecipare i telespettatori da casa è partito in sordina, ma poi ha convinto il pubblico e la dirigenza, tanto che è stato confermato per una seconda stagione. È chiaro però che qualcosa va cambiato per attirare più telespettatori e a quanto pare è già stata scelta la direzione da prendere per la seconda edizione del programma.



La Volta Buona, le novità della nuova stagione: nuovi autori e un nuovo inviato.

Stando a quello che ha rivelato ieri Giuseppe Candela su Dagospia, il team di Caterina Balivo avrebbe arruolato due noti autori Mediaset, il primo è Ivan Roncalli (a cui dobbiamo tutte le perle di Live Non è la d’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live) e il secondo è Antonio Soriano che arriva dalla Fascino, da Amici e Temptation Island. Tra gli inviati pare ci sarà anche Domenico Marocchi: “Non solo l’arrivo di Ivan Roncalli, l’ideologo delle trasmissioni trash di Barbara D’Urso. – si legge su Dagospia – La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, reduce dai bassi ascolti della prima edizione, avrebbe ingaggiato anche Antonio Soriano, autore di Temptation Island. Tra gli inviati possibile l’approdo di Domenico Marocchi“.

Le premesse sono buone, adesso speriamo in qualche ospite più pop e “frizzantino”, interviste con domande più graffianti (così da creare notizie che facciano il giro del web) e magari in un cast fisso di volti noti e freschi con cui Caterina (tra le conduttrici Rai più capaci e versatili) possa interagire ad ogni puntata. E visto che c’è anche Roncalli ci auguriamo uno spot che possa creare attesa…