la volontaria combatte per salvare il gattile -FOTO

La volontaria sta facendo di tutto per cercare di salvare il gattile che il comune vuole invece demolire, che fine farà la colonia? – FOTO.

Grazie a volontari e associazioni gli animali che non hanno ancora una cosa o che vivono in una situazione di disagio riescono a trovare un riparo sicuro. Tuttavia alcuni gatti adesso si trovano in pericolo. Una colonia si trova attualmente in difficoltà ed Eleonora Iacono, la presidente dell’associazione La Gattara, ha lanciato un appello al comune di Anghiari.

La volontaria fa appello al comune per non demolire il gattile – FOTO

All’inizio il sindaco aveva promesso al Eleonora supporto e aiuto ma oramai si disinteressa del caso e anzi ne ha chiesto la demolizione. Tuttavia la donna afferma che la struttura non va abbattuta e quindi lancia un appello per cercare di aiutare i suoi gatti. Eleonora Iacono risiede nel comune di Anghiari da circa sei anni e da subito si è presa cura della colonia di gatti trovata in difficoltà.

Arrivata ad Anghiari, Eleonora si è trovata difronte a svariati gatti malati, malnutriti e non sterilizzati. Queste colonie non riconosciute ed accudite sono molto presenti sul territorio e all’inizio la donna ha chiesto aiuto, senza mai ricevere risposta. Un giorno ha quindi deciso di fondare La Gattara per avere il diritto di prendersi cura dei piccoli felini randagi.

Il suo operato da anni è riconosciuto dalla comunità locale in quanto ha aiutato numerosi gatti ad essere adottati in tutta Italia. Da circa un anno gestisce lo sportello animali del comune e i recuperi si sono fatti anche più intensi ed è riuscita a creare uno spazio sicuro per i gatti. Tuttavia pochi giorni fai, nonostante il successo di questi anni, il comune di Anghiari ha recapitato l’ordine di demolizione ed entro 90 giorni, Eleonora dovrà smantellare tutto e lasciare i gatti soccorsi, liberi.

“Sono consapevole che tutto questo nasce a seguito di un esposto al Comune di Anghiari – racconta la presidente – ma allo stesso tempo non comprendo come mai gli accertamenti esperiti dal Comune siano stati fatti in completo silenzio, senza richiedere la mia presenza o la presenza dei proprietari del fondo, senza contestare prima e senza provare a capire, soprattutto“. Il rifugio è destinato a non esistere più e molti gatti si ritroveranno presto senza un rifugio sicuro, di nuovo randagi.