La voce di Papa Francesco: Speranza per la pace tra i cristiani palestinesi e Gaza

I cristiani palestinesi piangono la scomparsa di Papa Francesco, che è stato una voce chiara per la pace a Gaza. Nel corso degli ultimi diciotto mesi della sua vita, il Papa ha telefonato frequentemente all’unica chiesa cattolica presente a Gaza, dimostrando così la sua vicinanza e supporto per la comunità locale. La sua attenzione ai problemi della regione ha lasciato un’impronta significativa tra i fedeli. La comunità celebra il suo impegno per la pace e la giustizia nella zona, riflettendo sull’importanza del suo messaggio e del suo esempio nel promuovere la comprensione e la solidarietà.