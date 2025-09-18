La voce di Hind Rajab: un capolavoro dal cuore di Gaza

Il 25 settembre, il film La voce di Hind Rajab della regista Kaouther Ben Hania arriverà nelle sale italiane, distribuito da I Wonder Pictures. La pellicola ha debuttato all’82esima Mostra del Cinema di Venezia, ottenendo una standing ovation di oltre 24 minuti, il riconoscimento di durata più lunga nella storia della manifestazione, e ha vinto il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria.

Il film, ispirato a una storia vera, racconta la drammatica vicenda di Hind Rajab, una bambina di sei anni colpita da una sparatoria a Gaza, mentre la Mezzaluna Rossa cerca disperatamente di metterla in salvo. La narrazione combina finzione e realtà: le scene negli uffici della Mezzaluna Rossa sono interpretate da attori professionisti, mentre la voce di Hind, presente durante tutta la durata del film, è una registrazione autentica della sua richiesta di aiuto.

La regista Ben Hania, nota per il film Quattro figlie, ha espresso che al centro di questo progetto c’è un tema sia semplice che difficile da accettare: la lotta contro l’indifferenza in un mondo dove un bambino chiede aiuto e non riceve risposta. Sottolinea che questa storia va oltre la situazione di Gaza, affrontando un dolore universale. La regista crede nell’importanza della narrazione cinematografica, capace di preservare la memoria e resistere all’oblio. La voce di Hind Rajab è una chiamata all’azione per l’umanità.