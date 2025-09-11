22.3 C
La voce di Hind Rajab sorprende a Venezia e conquista l’Italia

Da StraNotizie
Un’anziana standing ovation, un Leone d’Argento e un’eco che persiste oltre il Lido. “La voce di Hind Rajab”, il film della regista tunisina Kaouther Ben Hania, arriverà nelle sale italiane il 25 settembre, distribuito da I Wonder Pictures.

Oggi è stata annunciata la data di uscita di questo film che ha segnato l’82a Mostra del Cinema di Venezia, trasformando un fatto tragico in un’opera che scuote le coscienze. Presentato in Sala Grande, il lungometraggio ha ricevuto una standing ovation commossa che è durata oltre 24 minuti, il momento più lungo nella storia della rassegna. Oltre agli applausi, il film ha ottenuto il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria, il Leoncino d’Oro Agiscuola, la Segnalazione Cinema For Unicef e il Premio Arca Cinemagiovani.

La critica nazionale e internazionale lo ha definito “un capolavoro”, “il film più importante della Mostra”, descrivendolo come “potente, urgente e vitale”. Il racconto è incentrato su un episodio tragico avvenuto a Gaza, dove una bambina di sei anni, Hind Rajab, si trova intrappolata in un’auto durante una sparatoria. La sua voce fragile e disperata risuona attraverso una chiamata d’emergenza ai volontari della Mezzaluna Rossa, che si battono per salvarla.

Le ricostruzioni negli uffici della Mezzaluna Rossa vedono attori professionisti che interpretano questa drammatica vicenda con grande intensità. Tuttavia, è la voce di Hind, registrata in originale, a penetrare lo schermo e a coinvolgere il pubblico.

La regista sottolinea che la storia di Hind non riguarda solo Gaza, ma rappresenta un dolore universale che tutti noi possiamo comprendere.

