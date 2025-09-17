26.1 C
La Voce di Hind Rajab: Il film che ha scioccato Venezia

Da StraNotizie
È stata rilasciata la prima e unica clip de “La Voce di Hind Rajab”, il film di Kaouther Ben Hania, che ha ricevuto una standing ovation di oltre 24 minuti durante la Mostra del Cinema di Venezia. Il lungometraggio sarà nelle sale dal 25 settembre.

La clip termina con una domanda straziante: “Credi che la voce di una bambina terrorizzata possa suscitare empatia?”. Questo film, premiato con il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria, affronta una storia vera e toccante. Ambientato in un dato specifico, il 29 gennaio 2024, narra di una chiamata d’emergenza ricevuta dai volontari della Mezzaluna Rossa: una bambina di sei anni, intrappolata in un’auto durante una sparatoria a Gaza, chiede disperatamente aiuto.

Attraverso il dialogo con la bambina, la tensione cresce mentre i soccorritori tentano di salvarla. È importante notare che mentre gli attori in scena sono professionisti, la voce della piccola proviene da una registrazione originale della vera Hind Rajab.

La regista, già nota per il film “Quattro figlie”, ha creato un’opera che obbliga a riflettere sulla crudeltà del mondo, in cui un bambino chiede aiuto senza riceverne. Kaouther Ben Hania sottolinea che questa storia va oltre Gaza, toccando un dolore universale. Per lei, il cinema ha il potere di preservare la memoria e di resistere all’amnesia. “Possa la voce di Hind Rajab essere ascoltata”, afferma la regista, evidenziando l’importanza di non dimenticare.

