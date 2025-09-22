La voce di Hind Rajab: il film che commuove Varese

Un’importante evento cinematografico si svolgerà presto a Varese, presso il Cinema Teatro Nuovo. Giovedì 25 settembre alle 21.00 sarà proiettato “La voce di Hind Rajab”, film vincitore del Leone d’argento alla Mostra del Cinema di Venezia, che ha fatto registrare un applauso record di 24 minuti. La pellicola unisce finzione e realtà, raccontando una storia toccante.

La trama segue una chiamata d’emergenza ricevuta dai volontari della Mezzaluna Rossa. Una bambina di sei anni, intrappolata in un’auto durante una sparatoria a Gaza, chiede aiuto. I soccorritori tenteranno di salvarla rimanendo in contatto con lei, aggrappati alla sua voce disperata. È importante notare che la voce udibile al telefono è la registrazione originale della bambina, Hind Rajab.

Prima della proiezione, ci sarà un’introduzione con interventi di esperti del settore, tra cui Francesco Scagni, Michela Mazzucchi, Michela Focchi e Filippo Bianchetti, che parleranno del contesto e dei temi del film. Oltre alla data di giovedì, “La voce di Hind Rajab” verrà mostrato anche nei giorni successivi. Le proiezioni si svolgeranno in lingua originale con sottotitoli in italiano.

I biglietti sono disponibili a prezzi variabili, da 4 a 8 euro, a seconda del giorno e del tipo di ingresso. Per informazioni sulle programmazioni, è possibile consultare il sito di Filmstudio 90.