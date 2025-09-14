La voce di Hind Rajab: il dramma di Gaza arriva al cinema

Martedì 16 settembre, alle 20.30, il Pop Up Cinema Medica 4K di Bologna (via Monte Grappa, 9/b) ospiterà in anteprima il film “La voce di Hind Rajab”, diretto da Kaouther Ben Hania, che sarà distribuito nei cinema dal 25 settembre. Questo film ha catturato l’attenzione alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto una standing ovation di oltre 24 minuti, record assoluto della manifestazione. Definito un “capolavoro” dalla critica, ha vinto il Leone d’Argento e diversi premi collaterali, incluso il prestigioso Leoncino d’Oro Agiscuola.

La pellicola narra la drammatica storia di Hind Rajab, una bambina di sei anni bloccata in un’auto sotto il fuoco incrociato durante una sparatoria a Gaza. I volontari della Mezzaluna Rossa cercano disperatamente di salvarla, mantenendo il contatto telefonico con lei. Pur essendo un film di finzione, la voce che si sente nel corso della storia è quella reale della bambina, utilizzata per mantenere viva l’intensità emotiva dell’esperienza.

Kaouther Ben Hania, nota per il film “Quattro figlie”, ha dichiarato che al centro della sua opera c’è un messaggio forte e chiaro: non possiamo accettare un mondo in cui un bambino chiede aiuto senza riceverne. La regista sottolinea l’importanza del cinema come strumento di memoria, capace di resistere all’oblio. La sinossi ufficiale rivela che il film esplora un dolore universale, rendendo la voce di Hind Rajab simbolo di una richiesta di aiuto che trascende i confini geografici.