La vocazione dell’imprenditore: convegno dell’Istituto Acton e UCID Giovani su cristianesimo e mondo delle imprese

Il 2 maggio si è svolto a Roma, nel Salone dei Piceni della Chiesa Giubilare di San Salvatore in Lauro, l’evento intitolato “La vocazione dell’imprenditore”. L’incontro è stato organizzato dall’Istituto Acton in collaborazione con Ucid Giovani Nazionale e con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione. Durante l’evento, imprenditori e leader aziendali provenienti sia dagli Stati Uniti che dall’Italia hanno discusso temi strategici inerenti alla dottrina economica e sociale della Chiesa. Questo incontro è avvenuto in concomitanza con la celebrazione del Giubileo degli Imprenditori, un momento di riflessione e dialogo su come la fede possa ispirare e guidare l’attività imprenditoriale.

L’evento ha fornito un’importante opportunità di networking e confronto tra figure di spicco del mondo imprenditoriale, promuovendo una visione che integra valori etici e principi cristiani nelle pratiche economiche. Le discussioni hanno toccato vari aspetti, dall’importanza della responsabilità sociale d’impresa alla sostenibilità, evidenziando come la spiritualità possa influenzare positivamente le decisioni aziendali. In un periodo in cui il mondo degli affari affronta sfide complesse, l’incontro ha rappresentato un momento cruciale per riflettere sulle responsabilità degli imprenditori e sul loro ruolo nella società. L’iniziativa ha rafforzato il legame tra fede e lavoro, sottolineando che l’imprenditoria può essere vissuta come una vocazione.