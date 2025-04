La vittoria va alla patria dei fichi d’India e del presentatore più amato di sempre

Durante la finalissima del contest “Borgo dei Borghi 2025”, Militello in Val di Catania, in Sicilia, è stata dichiarata vincitrice. La vittoria è stata annunciata da Camilla Raznovich, conduttrice su Rai 3. Un altro noto conduttore, Pippo Baudo, originario di questo borgo, è legato alla sua rinascita. Tra i concorrenti, provenienti da tutte le regioni d’Italia, risulta difficile per la giuria scegliere il “migliore” a causa delle uniche caratteristiche di ciascun luogo.

Il processo di votazione si è svolto dal 23 marzo al 6 aprile tramite la piattaforma Raiplay, integrando i voti del pubblico a quelli di esperti e giuria. Ogni borgo partecipante aveva a disposizione una scheda informativa e un video che ne evidenziavano le peculiarità. I partecipanti includevano molti borghi, come Aieta, Agliè, Agnone, Ala, e molte altre località, fino a giungere a Militello in Val di Catania, che ha vinto il primo premio, seguito da Agliè al secondo posto e Vignanello al terzo.

Militello in Val di Catania è noto non solo per Pippo Baudo, ma è anche riconosciuto dall’UNESCO per il suo patrimonio barocco. Tra le sue attrazioni ci sono la Chiesa di San Nicola e il Museo dedicato, insieme a molti edifici storici. Il borgo offre anche siti come l’ex Abbazia di San Benedetto e il Castello Barresi. Passeggiando per le sue stradine, si possono scoprire paesaggi rurali con coltivazioni di fichi d’india, ingrediente della cucina locale, così come le tradizionali Cassatelline, dolci tipici preparati originariamente dalle suore dei conventi del luogo.