La vittoria va agli emiliani

Il Bologna, guidato da Vincenzo Italiano, conquista una vittoria importante in trasferta, battendo il Monza 2-1. I gol del Bologna, realizzati da Urbanski e Castro, seguono il temporaneo pareggio di Djuric. Questa vittoria porta il Bologna a 6 punti, mentre il Monza rimane fermo a 3. Nesta conferma per la partita nove undicesimi della formazione che ha affrontato l’Inter, apportando solo due cambi con Bianco e Dany Mota al posto di Bondo e Caprari. In attacco, Maldini e Dany Mota supportano Djuric. Dall’altro lato, Italiano cambia faccia alla squadra, schierando Ravaglia in porta e una difesa con De Silvestri, Lucumi, Casale e Lykogiannis. A centrocampo, Freuler è affiancato da Aebischer e Urbanski, mentre l’attacco è formato da Odgaard, Castro e Ndoye.

La prima metà della partita si rivela emozionante, con entrambe le squadre che partono forte e creano diverse occasioni. Il primo gol arriva al 24′ quando Urbanski, poco dopo aver ricevuto un cross da Lykogiannis, colpisce di testa e porta il Bologna in vantaggio. Poco dopo, Urbanski ci riprova, ma la sua conclusione finisce fuori. Ndoye tenta di raddoppiare al 40′, ma il suo tiro è impreciso. Al 43′, il Monza trova il pareggio: un tiro di Maldini viene respinto da Ravaglia e Djuric è pronto a segnare sul tap-in.

Nella ripresa, al 49′, Castro sfiora il raddoppio, ma il portiere del Monza, Turati, respinge. Al 51′, il Monza risponde con Bianco, il cui tiro scocca sul palo. Con il passare del tempo e alcune sostituzioni, il ritmo di gioco diminuisce, ma il Bologna riesce a colpire nuovamente all’80’: Freuler avvia una ripartenza e serve Castro, che trova la rete con un potente tiro da fuori area. Negli ultimi minuti, il Monza cerca disperatamente il pareggio, ma il Bologna resiste e mantiene il vantaggio, chiudendo il match con una vittoria preziosa.