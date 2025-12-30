La vittoria è la balia dei vinti a Macerata

Sabato 10 e domenica 11 gennaio, il Teatro Lauro Rossi di Macerata inaugura il nuovo anno con lo spettacolo “La vittoria è la balia dei vinti”, scritto e diretto da Marco Bonini con Cristiana Capotondi. La storia si svolge tra l’evocazione fiabesca e la ricostruzione storica, dove una madre racconta alla figlia piccola che sotto le bombe non ci sono né vincitori né vinti, rievocando i drammatici momenti che vissero Firenze e i fiorentini sotto le bombe del 25 settembre 1943.

La storia inizia con una mamma che mette a letto la sua bambina di 6 anni, che le chiede di raccontarle qualcosa di quando lei era bambina. La mamma si immerge nella memoria e le viene in mente l’avventura della bis-nonna Vittoria e di come il 25 Settembre 1943 aveva aiutato due gemelli durante il bombardamento a Firenze. Il racconto rievoca la notte di Firenze sotto il fuoco “alleato” quando uno stormo di aerei inglesi mirava all’importante nodo ferroviario della stazione di Campo di Marte, causando la morte di centinaia di civili e pesanti devastazioni.

Nonna Vittoria è nascosta nel rifugio improvvisato nelle cantine di Palazzo Pitti, dove risiede in quanto moglie del sovraintendente ai beni culturali di Firenze. Quella notte Nonna Vittoria non si trova ad affrontare solo l’incubo della guerra, ma anche la vertigine del tabù sociale, allattare i due gemelli della sua balia che per lo shock aveva perso il latte. La guerra è uguale per tutti e sotto le bombe non ci sono più distinzioni sociali. Quando cadono le bombe dal cielo, siamo tutti allo stesso piano, tutti nascosti in cantina.

La storia del bombardamento di Firenze entra così nella memoria profonda della bambina, la sua memoria emotiva, quella che non si scorda mai, per tutta la vita. Lo spettacolo, una produzione di Stefano Francioni Produzioni, prevede la partecipazione in video di Penelope Brizzi, le musiche sono di Jonis Bascir, le immagini di Andrea Calisi, il disegno luci di Marco Palmieri. Dopo Macerata, lo spettacolo sarà in scena giovedì 15 gennaio al Teatro Comunale di Porto San Giorgio. Per informazioni, è possibile contattare l’AMAT o le biglietterie del circuito vivaticket e della biglietteria dei Teatri. L’inizio dello spettacolo è sabato ore 21 e domenica ore 17.