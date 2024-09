La vittoria di Katy Perry agli MTV Video Music Awards scatena una faida tra fan

Quest’anno, per i Video Music Awards, MTV ha introdotto la categoria ‘Performance più iconica di sempre’. Tra i candidati figuravano artisti di spicco come Beyoncé con “Love on Top” (2011), Britney Spears insieme a Christina Aguilera, Madonna e Missy Elliott con “Like a Virgin” e “Hollywood” (2003), Eminem con “The Real Slim Shady” e “The Way I Am” (2000), Katy Perry con “Roar” (2013), Lady Gaga con “Paparazzi” (2009) e Madonna con “Like a Virgin” (1984), e infine Taylor Swift con “You Belong With Me” (2009).

La vittoria di Katy Perry con la sua esibizione di “Roar” ha colto di sorpresa molti fan, creando una vivace polemica online. Molti si aspettavano che il premio andasse a figure iconiche come Lady Gaga, Taylor Swift o al famoso trio formato da Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera. Tuttavia, la notizia che Katy Perry avesse trionfato ha scatenato una reazione infuocata sui social media, con fan di Britney che accusavano MTV di aver manipolato i voti, sostenendo che l’esibizione del 2003 fosse indiscutibilmente la più iconica. Altri fan, in particolare quelli di Taylor Swift, hanno sollevato dubbi sulla legittimità del risultato, sottolineando che il premio era stato assegnato a Katy proprio mentre era in fase promozionale.

Inoltre, una delle pagine dedicate a Lady Gaga ha minacciato di boicottare le future votazioni di MTV, accusando il network di sistematiche irregolarità nel voto, affermando che le votazioni sono state progettate per ingannare il pubblico. Anche se le polemiche nel mondo della pop music non sono nuove, la reazione dei fan suggerisce che questa volta la decisione non sia stata accettata con favore.

Il dibattito su quale sia stata la performance davvero iconica è destinato a continuare: molti sostengono che il bacio tra Madonna, Britney e le performance teatrali di Gaga in “Paparazzi” rimarranno nella storia dei VMA. Infine, c’è chi lamenta l’assenza di “Slave 4 U” tra i nominati, sottolineando che vi siano esibizioni che meritano maggiore riconoscimento.