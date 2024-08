la vittima era una delle protagoniste di “Non è la Rai”

Un brutto incidente si è verificato nei pressi di Via Trionfale a Roma. A morire in questo tragico schianto una donna che molti di noi hanno potuto conoscere grazie al programma televisivo “Non è la Rai”. Parliamo di Francesca Di Ruberto la quale, purtroppo, si è spenta a soli 44 anni.

Scopriamo insieme la dinamica dell’incidente.

Francesca Di Ruberto perde la vita in un incidente stradale

Ieri è stata una giornata molto triste per una delle protagoniste di Non è la Rai, celebre programma in voga negli Anni 90. A perdere la vita in questo schianto Francesca Di Ruberto, che per l’appunto aveva 44 anni.

Molti si ricordano di lei in quanto aveva preso parte al famoso programma di Rai Uno nella stagione 94/95 quando aveva solamente 15 anni. Tra le diverse performance rimane celebre quella in cui Francesca cantava Cuore.

Rimane quindi un grande vuoto non solo nei familiari della vittima, ma anche nei colleghi e nelle colleghe che hanno avuto la possibilità di lavorare al suo fianco negli ultimi anni. Per lei non c’è stato nulla da fare, in quanto l’impatto le è stato fatale.

Che cosa è successo in Via Trionfale?

Secondo le prime ricostruzioni, Francesca stava viaggiando in una vettura con un’altra persona. Purtroppo però la sua auto, intorno alle 05:45 del mattino, si sarebbe scontrata con un camion. Francesca è morta mentre la persona che viaggiava con lei è stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni.

Anche l’autista del camion è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a diversi esami e all’alcoltest, analisi in cui è risultato negativo ad ogni tipo di droga o sostanza. Ovviamente le autorità stanno lavorando per capire le dinamiche che hanno comportato questo incidente. Ci stringiamo quindi al dolore di tutti i familiari e degli amici della povera Francesca.