la vita non è stata generosa

Lasciata da sola con una frattura al bacino e a poco tempo dalla sua nascita: la cagnolina abbandonata ha già sofferto troppo nella sua vita.

Rosie è un adorabile esemplare femmina di Jack Russel. La meticcia cagnolina dal pelo bianco è stata crudelmente abbandonata ancor prima che compiesse il suo primo anno di vita. Nata nel luglio del 2022, la sua vita non è stata affatto semplice. Infatti, ad aggravare la situazione della pelosetta al momento del suo già drastico abbandono, sarebbero state innanzitutto le sue pregresse condizioni di salute. Il ritrovamento di Rosie è stato un colpo al cuore per le persone che hanno attivamente preso parte a tale scoperta.

Abbandonata con una frattura al bacino: la vita con lei non è stata generosa

La pelosetta è stata abbandonata in un campo quando aveva 2 mesi e con una frattura al bacino. Le sue possibilità di sopravvivenza si sarebbero esaurite da lì a poco se nessuno avesse incrociato il suo camino e avesse deciso di aiutarla.

L’abbandono di Rosie in Romania è stato documentato dall’associazione animalista di “Save & Hope for Dogs“. L’organizzazione no-profit ha pubblicato, tramite il suo profilo Facebook, la sua storia servendosi di un annuncio per promuovere la sua futura adozione. Rosie “cerca sempre la sua famiglia” del cuore, si legge in didascalia alla pubblicazione dello scorso 15 aprile, a pochi giorni dal suo benvenuto nella struttura.

La timida Jack Russel di 17 kg è “affettuosa, dolce e intelligente“, anche se non sente molto bene, hanno specificato i volontari che si sono presi cura di lei dal momento del suo salvataggio e in ciascuna fase del suo percorso di riabilitazione all’interno del rifugio per animali in Romania.

Avendo un’esperienza traumatica alle spalle, i volontari hanno tenuto a sottolineare – nel post sui social network – alcune specifiche accortezze sull’addestramento del Jack Russel che avrebbero dovuto seguire coloro che avrebbero scelto di divenire i futuri genitori di Rosie. La pelosetta abbandonata avrebbe atteso per circa un mese di conoscere la sua nuova famiglia.

Per fortuna, però, in seguito agli sforzi dell’équipe di volontari per garantire a Rosie un futuro migliore, i consigli dei volontari pare siano stati ben accolti dai destinatari all’annuncio su Facebook. È infatti relativa a soltanto un giorno fa, martedì 9 maggio, l’avvenuta adozione della cagnolina Rosie.