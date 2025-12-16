La Vita Nascosta a Caserta

Domenica 21 dicembre alle ore 19:00, al Piccolo Teatro Cts di Caserta, andrà in scena la performance “LA VITA NASCOSTA”, un Wort-Ton-Drama ispirato a Pindaro, Holderlin, Esenin e Campana. L’evento è ideato da Daniele Fedeli e Silvia Pasello, con la partecipazione di Daniele Fedeli e Andrea Stazi, e sostenuto da MAT – Movimenti Artistici Trasversali.

La performance rappresenta un viaggio all’interno del corpo di isolamento, dentro l’universo dell’auto recluso, per osservare cosa accade in questo stato di solitudine. Il personaggio è disteso, mezzo nudo, annichilito e svilito, come se fosse oggetto di una pena immobile che non gli permette di agire. La performance è pensata come una specie di Wort-Ton-Drama wagneriano per voce, percussioni e synth, e pone il solitario auto recluso in attesa di qualcosa che arrivi dall’alto o dall’abisso di sé, in tensione verso un’ideale di bellezza.

Durante l’intera performance, c’è una sola simbolica azione da attraversare con fatica: alzarsi in piedi, conquistare l’altezza e guardare gli uomini e il mondo nuovamente. Gli spettatori sono invitati a entrare nella stanza del personaggio, nel suo letto, e a prendere parte alle visioni e al desiderio di bellezza del folle solitario. La performance solleva domande su come varcare la soglia di un luogo segreto e come assistere alle visioni e al desiderio di bellezza del personaggio, domande a cui ogni spettatore potrà rispondere in modo personale.