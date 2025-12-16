13.9 C
Roma
martedì – 16 Dicembre 2025
Spettacolo

La Vita Nascosta a Caserta

Da stranotizie
La Vita Nascosta a Caserta

Domenica 21 dicembre alle ore 19:00, al Piccolo Teatro Cts di Caserta, andrà in scena la performance “LA VITA NASCOSTA”, un Wort-Ton-Drama ispirato a Pindaro, Holderlin, Esenin e Campana. L’evento è ideato da Daniele Fedeli e Silvia Pasello, con la partecipazione di Daniele Fedeli e Andrea Stazi, e sostenuto da MAT – Movimenti Artistici Trasversali.

La performance rappresenta un viaggio all’interno del corpo di isolamento, dentro l’universo dell’auto recluso, per osservare cosa accade in questo stato di solitudine. Il personaggio è disteso, mezzo nudo, annichilito e svilito, come se fosse oggetto di una pena immobile che non gli permette di agire. La performance è pensata come una specie di Wort-Ton-Drama wagneriano per voce, percussioni e synth, e pone il solitario auto recluso in attesa di qualcosa che arrivi dall’alto o dall’abisso di sé, in tensione verso un’ideale di bellezza.

Durante l’intera performance, c’è una sola simbolica azione da attraversare con fatica: alzarsi in piedi, conquistare l’altezza e guardare gli uomini e il mondo nuovamente. Gli spettatori sono invitati a entrare nella stanza del personaggio, nel suo letto, e a prendere parte alle visioni e al desiderio di bellezza del folle solitario. La performance solleva domande su come varcare la soglia di un luogo segreto e come assistere alle visioni e al desiderio di bellezza del personaggio, domande a cui ogni spettatore potrà rispondere in modo personale.

Articolo precedente
Vino italiano incontra intelligenza artificiale
Articolo successivo
Stile di vita sano riduce morte in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.