Il caso della conservatorship di Britney Spears ha fatto il giro del mondo dopo le dichiarazioni della popstar in tribunale. Siti, tg, quotidiani e anche diversi programmi italiani hanno parlato di quello che sta accadendo alla principessa del pop. Ieri durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta anche Stefania Orlando ha detto la sua su Britney.

“Lei ieri ha scritto un post su Instagram nel quale ha chiesto scusa ai suoi fan. Ha detto ‘scusate se negli ultimi 2 anni ho finto di stare bene’. Perché fingere di stare bene non fa bene a nessuno. credo che sia stato catartico, liberatorio per lei parlare mercoledì e dichiarare tutto quello che ha subito. – ha concluso la Orlando a La Vita in Diretta – Speriamo che il tribunale accolga le sue richieste. Lei è sembrata molto lucida e presente in quello che ha detto”.

E Stefania ha proprio ragione. Britney mercoledì è sembrata fin troppo lucida per una che la la “demenza” e che non può nemmeno vedere gli amici o usare la carta di credito per fare shopping.

La Vita in Diretta, l’opinione di Barbara Alberti.

“Un grande amore malato, questo vecchio che vuole sottomettere la figlia, un pappone. Questo è peggio degli arresti domiciliari. Come fa una persona come lei ad essere sotto tutela? Un’artista di questa forza che affronta tour e residenze. Di questa figure così mostruose come quell’uomo non te ne liberi nemmeno con la morte. Lei ha incantato tutto il mondo con la sua arte, è capacissima. Qui siamo peggio del medioevo, è una bambina in catene. Questa donna è costretta a fare cose che non vuole”.

Alberto Matano chiude #LaVitaInDiretta parlando (anche) di Britney Spears con Stefania Orlando e Barbara Alberti, che commenta la vicenda con riferimenti shakespeariani. Il Pride a Roma c’è domani, ma è già iniziato oggi pomeriggio a Via Teulada. — Ivan Buratti (@ivanburatti) June 25, 2021