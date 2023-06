La Vita In Diretta: da Matano a sorpresa intervistano Barbara d’Urso

Non solo la sorpresa da Mara Venier a Domenica In, ieri Barbara d’Urso è apparsa anche in un altro programma Rai, ma non uno qualsiasi, quello con il quale si ‘scontra’ il suo Pomeriggio 5. Alberto Matano ha aperto la puntata di ieri de La Vita In Diretta annunciando che avrebbe seguito l’addio a Silvio Berlusconi: “Eccoci qui benvenuti in diretta con noi de La Vita In Diretta. Prendiamo la linea del TG 1 e seguiamo l’addio a Silvio Berlusconi. Siamo pronti come ogni giorno, ma sono pronti i miei inviati, la nostra voce e i nostri occhi. Siamo presenti anche in piazza Duomo a Milano dove ci sono migliaia di persone e sentiremo tra poco gli amici di Berlusconi“.

La Vita in Diretta e le parole di Barbara d’Urso.

E i primi presenti al funerale ad essere intervistati dall’inviata di Matano sono stati Gerry Scotti e Barbara d’Urso, che è apparsa in video su Rai Uno nel programma che occupa la stessa fascia oraria della sua storica trasmissione di Canale 5. Carmelita ha raccontato un aneddoto su Silvio , una delle tante chiamate che Berlusconi le ha fatto per darle dei consigli (qui il ricordo di Barbara).

Alberto Matano e i complimenti fatti a barbara d’Urso tre anni fa.

“Per lei nutro grande stima e per quello che fa. Ovviamente siamo e facciamo cose diverse. Il suo stile di conduzione è unico, brillante, ma comunque diverso dal mio. Negli ultimi anni non ho avuto modo di seguirla perché lavoriamo agli stessi orari. Però ricordo molto bene il rapporto stretto che ha con il suo pubblico, direi unico in televisione. Lei ha una lunga carriera e la sua professionalità non si discute. Il suo modo di raccontare è riconoscibile e distintivo. Ha uno stile che in Spagna avevo già visto, ma non da noi nella tv italiana. Io sono fiero del mio operato e del programma che conduco. Lusingato anche dai risultati e dai riconoscimenti. Le persone mi mostrano affetto e questo non può che far piacere”.