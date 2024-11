La vita ignorata

Zucchero ha espresso il suo profondo dispiacere per l’omicidio di Santo Romano, un ragazzo di 19 anni ucciso a San Gennaro Vesuviano a causa di una lite insignificante. L’assassino, un ragazzo di 17 anni, ha reagito in modo esplosivo a un incidente banale, mostrando una crescente mancanza di rispetto per la vita umana. Il cantautore ha notato con rassegnazione come molti giovani non apprezzino più il valore della vita, né la propria né quella degli altri.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione della pubblicazione del suo nuovo album “Discover II”, Zucchero ha discusso della violenza giovanile, un tema centrale nel suo nuovo brano che affronta la dinamica del gruppo. Ha fatto riferimento specifico al caso di Santo Romano, che è stato ucciso mentre cercava di calmare una lite scaturita per una scarpa sporca, evidenziando come alcuni giovani sembri trascurare il valore della vita e il loro futuro.

Il cantautore ha sottolineato l’importanza dell’amore come potere curativo per affrontare i tumultuosi tempi moderni. Zucchero non si riferisce all’amore romantico o materno, ma a un amore universale, un sentimento di connessione umana che trascende le relazioni personali. Questo concetto è riassunto nel suo brano “Amore che muove il sole e le altre stelle”, dove desidera comunicare che in un momento difficile, l’amore è ciò che può dare conforto e speranza.

Santo Romano era un giovane promettente, studente e calciatore nella squadra locale, la cui vita è stata spezzata da un gesto di vendetta inaccettabile. La lite iniziale è nata quando qualcuno ha sporcato le sue scarpe firmate del valore di 500 euro, e il ragazzo ha reagito tornandoci armato di pistola. Dopo aver sparato a Santo, il 17enne ha ferito anche un amico del giovane. Questo tragico episodio evidenzia un grave problema di violenza giovanile e una preoccupante mancanza di rispetto per la vita. Zucchero, attraverso la sua musica, cerca di sensibilizzare su tali temi, invitando a riflettere sull’importanza dell’amore e del rispetto nelle interazioni quotidiane.