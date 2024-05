La vita di un insegnante è complicata. Quella di un supplente è complicata al q…

La vita di un insegnante è complicata.Quella di un supplente è complicata al quadrato.Se poi il primo giorno di scuola parte con l’auto in riserva, semafori rossi a raffica e la segretaria didattica che si è dimenticata il contratto da firmare, bè, non è proprio il massimo.

Ma Marco ha trent’anni passati e non può permettersi di fare lo schizzinoso, insegnare (italiano) è quello per cui ha studiato, è il suo obiettivo, la sua vocazione, non si può far certo smontare da quisquilie del genere e neanche dallo stipendio miserrimo, dalla collaboratrice scolastica che lo odia o dalla dirigente dell’istituto che lo guarda come se fosse un appestato.

Marco per un anno sarà l’insegnante di una quinta liceo e questa è l’unica cosa che conta.

Filippo Caccamo, partendo dalla sua esperienza come insegnante, racconta con ironia, sensibilità e leggerezza quel mondo contraddittorio e meraviglioso, caotico e prezioso, frustrante e fondamentale che è la scuola.

✏️“Maledetta prima ora”: da oggi in tutte le librerie e store online!