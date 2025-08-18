La vita di Sarah Bernhardt: mito e ribellione in Francia

Wanted distribuisce nelle sale italiane “La divina di Francia – Sarah Bernhardt”, il nuovo film diretto da Guillaume Nicloux, che omaggia l’iconica attrice francese. Il film arriverà il 23 ottobre.

Protagonista della pellicola è Sandrine Kiberlain, che interpreta Sarah Bernhardt, soprannominata “la voce d’oro” da Victor Hugo. Considerata la prima vera star internazionale, Bernhardt ha incantato il pubblico con le sue tournée in tutto il mondo. Rivalità storica di Eleonora Duse, ha collaborato con figure di grande rilievo come Gabriele D’Annunzio e Oscar Wilde, segnando il teatro dell’epoca con il suo carisma e la sua modernità.

“La divina di Francia – Sarah Bernhardt” non è un biopic tradizionale, ma un ritratto ispirato alla vita della grande artista, concentrandosi su momenti chiave della sua esistenza per catturare l’essenza della sua leggenda. Il regista Nicloux sottolinea che “il cinema non ha l’obbligo di essere autentico” e mira a esplorare i sentimenti del suo tempo.

Il film rappresenta una donna forte e libera, che affronta il successo e la sofferenza personale. Accanto alla sua popolarità, si confronta con problemi di salute e una relazione complessa con l’attore Lucien Guitry, interpretato da Laurent Lafitte. La pellicola mette in luce la sua individualità e il desiderio di libertà, mostrando una figura innovativa e impegnata, artefice della propria carriera.

“La divina di Francia – Sarah Bernhardt” di Guillaume Nicloux sarà disponibile nei cinema italiani dal 23 ottobre, distribuito da Wanted Cinema. Sarah Bernhardt continua a essere una figura di grande fascino e il suo nome è ancora attuale, nonostante pochi conoscano a fondo la sua vera storia.