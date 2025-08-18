30.4 C
Roma
martedì – 19 Agosto 2025
Spettacolo

La vita di Sarah Bernhardt: mito e ribellione in Francia

Da StraNotizie
La vita di Sarah Bernhardt: mito e ribellione in Francia

Wanted distribuisce nelle sale italiane “La divina di Francia – Sarah Bernhardt”, il nuovo film diretto da Guillaume Nicloux, che omaggia l’iconica attrice francese. Il film arriverà il 23 ottobre.

Protagonista della pellicola è Sandrine Kiberlain, che interpreta Sarah Bernhardt, soprannominata “la voce d’oro” da Victor Hugo. Considerata la prima vera star internazionale, Bernhardt ha incantato il pubblico con le sue tournée in tutto il mondo. Rivalità storica di Eleonora Duse, ha collaborato con figure di grande rilievo come Gabriele D’Annunzio e Oscar Wilde, segnando il teatro dell’epoca con il suo carisma e la sua modernità.

“La divina di Francia – Sarah Bernhardt” non è un biopic tradizionale, ma un ritratto ispirato alla vita della grande artista, concentrandosi su momenti chiave della sua esistenza per catturare l’essenza della sua leggenda. Il regista Nicloux sottolinea che “il cinema non ha l’obbligo di essere autentico” e mira a esplorare i sentimenti del suo tempo.

Il film rappresenta una donna forte e libera, che affronta il successo e la sofferenza personale. Accanto alla sua popolarità, si confronta con problemi di salute e una relazione complessa con l’attore Lucien Guitry, interpretato da Laurent Lafitte. La pellicola mette in luce la sua individualità e il desiderio di libertà, mostrando una figura innovativa e impegnata, artefice della propria carriera.

“La divina di Francia – Sarah Bernhardt” di Guillaume Nicloux sarà disponibile nei cinema italiani dal 23 ottobre, distribuito da Wanted Cinema. Sarah Bernhardt continua a essere una figura di grande fascino e il suo nome è ancora attuale, nonostante pochi conoscano a fondo la sua vera storia.

Articolo precedente
Emis Killa in Concerto: Il Grande Evento EM16 a Milano!
Articolo successivo
Milan punta su Vlahovic: trattativa in chiusura col Juventus
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.