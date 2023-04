la vita del cane unicorno FOTO

Cercano di ucciderlo per la forma della sua testa ma qualcuno si accorge che è in pericolo e dona al cane unicorno una nuova vita.

La storia di una cucciola di Pitbull ha commosso moltissime persone per il suo forte grado di unicità. Strawberry, è questo il suo nome, ha ricevuto un dono inatteso dopo essere stata vittima di maltrattamenti e pregiudizi. Dopo essere stata ritrovata in una preoccupante condizione di abbandono, Strawberry ha sventato la possibilità di essere soppressa grazie all’intervento dei volontari del rifugio in cui è stata infine accolta. Un rifugio dove la cagnolina avvilita, e con il corpo “pieno di graffi“, ha potuto finalmente ricevere tutte cure di cui aveva urgente bisogno per poter fronteggiare le violenze subite.

Vogliono ucciderlo per la forma della testa: la nuova vita del cane unicorno – FOTO

L’anomalia della pelosetta avrebbe attirato l’attenzione di persona non ben disposte nei suoi confronti che hanno agito violentemente contro la cagnolina, discriminandola per il suo aspetto e minacciando di ucciderla. Il rilievo sulla cute di Strawberry, però, quando la notizia del suo salvataggio è stata resa nota sui social network si è trasformata in una storia di rivalsa degna di un più che meritato lieto fine.

Sembra che con la definizione, più generale e di uso comune, di “cane unicorno” possa non intendersi esclusivamente un esemplare di quattro zampe che riporta le specifiche caratteristiche di quello appena descritto, ma che possa indicare – in senso lato – anche quei pelosetti che riportano altre anomalie fisiche in grado di mettere in risalto la loro particolare “unicità” affine alla leggendaria creatura di cui, per metà, ne porta il nome. È, ad esempio, il caso del cane unicorno: con un solo orecchio e in mezzo alla testa.

Il profilo Instagram di @thelabellefoundation, ha condiviso nei primi giorni di primavera la notizia di Strawberry, cogliendo l’occasione di pubblicare – al tempo stesso – una dedica in favore e in difesa della tenerissima cagnolina dagli occhi cerulei.

La sporgenza che Strawberry ha in testa si è rivelata la ripercussione di un forte trauma da impatto non curato, e non una massa tumorale come avevano inizialmente supposto coloro che avevano ipotizzato di ricorrere all’eutanasia della pelosetta. I risultati sono stati condivisi in seguito a mirati accertamenti compiuti dalla scrupolosa équipe veterinaria della fondazione “La Belle”.

Ritornando sulle corde del precedente approfondimento sulle possibili peculiarità di un esemplare di “cane unicorno”, vi è la possibilità di indicare un secondo caso di studio e la sua esperienza di vita. Il cane a due code, Navalo, è difatti anche lui noto con lo stesso pseudonimo.

Strawberry, al momento del suo ritrovamento e prima di essere trasferita in più di un rifugio, si trova in California, a Los Angels. Ora – dopo aver trascorso 2 anni in condizioni igieniche e sanitarie raccapriccianti e avendo terminato il suo percorso di riabilitazione – ha trovato la solidarietà di un’amorevole famiglia che aveva perso – dopo 15 anni – il suo amico a quattro zampe.

Tra gli oltre 4mila commenti, di risposta al precedente annuncio per l’adozione di Strawberry, uno di loro si era già posto in prima linea ammettendo di voler trasformare in realtà il sogno della cagnolina. “La voglio, è così carina“, aveva scritto quest’ultimo utente alcune settimane fa, dimostrandosi infinitamente sorpreso dalla dolcezza e dalla particolarità di Strawberry.