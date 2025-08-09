34 C
La vita da grandi: una commedia drammatica da non perdere

Da StraNotizie
In arrivo su Netflix, un nuovo film italiano promette di affascinare gli spettatori con una storia profonda e significativa. L’opera, intitolata “La vita da grandi”, segna il debutto alla regia di Greta Scarano e unisce con maestria elementi di commedia e dramma, affrontando temi come l’autonomia e i legami tra fratelli.

Ispirato al libro autobiografico di Margherita e Damiano Tercon, il film racconta la vicenda di Irene, interpretata da Matilda De Angelis, che torna nella sua Rimini natale per prendersi cura del fratello Omar, un quarantenne autistico, interpretato da Yuri Tuci. Omar sogna una vita indipendente con un matrimonio, figli e una carriera da rapper, ponendo Irene di fronte a sfide che metteranno alla prova le sue convinzioni.

La sceneggiatura, scritta da Scarano con Sofia Assirelli e Tieta Madia, riesce a mantenere un equilibrio tra leggerezza e profondità, affrontando con sincerità il tema della neurodiversità. La regia si distingue per la sua sensibilità, mentre la fotografia di Valerio Azzali cattura l’atmosfera intima di Rimini, alternando momenti domestici e scorci della costa adriatica in inverno.

L’interpretazione di Yuri Tuci, al suo esordio sul grande schermo, è stata così intensa da guadagnargli un Nastro d’Argento come miglior attore in una commedia. Il film è stato presentato in chiusura al Bari International Film Festival 2025 e sarà distribuito nelle sale a partire dal 3 aprile, in coincidenza con la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo.

Con un alto gradimento da parte del pubblico e della critica, “La vita da grandi” offre uno sguardo autentico sulle dinamiche familiari, rendendolo un’opera da non perdere per chi ama storie ricche di emozioni e significato.

