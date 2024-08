La visita in piena notte, suonano al campanello: il momento epico

Quando hanno suonato al campanello non si aspettavano di assistere a una simile scena: l’inattesa visita si trasforma in momento epico.

Un esilarante video pubblicato su TikTok nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto 2024 mostra le dinamiche di un’insolita e divertente visita di un trio di simpatici gatti. Per fortuna, grazie alla presenza di una videocamera installata di fronte alla porta dell’abitazione di famiglia, l’intera scena è stata registrata e poi condivisa sui social network. L’espressione dei tre gatti è presto divenuta iconica in rete.

Visita inattesa in piena notte, suonano al campanello e quest’ultimo registra il momento epico

Il trio è composto da una famiglia di gatti neri. I loro occhi gialli sono in primissimo piano nel momento esatto in cui uno di loro decide di suonare il campanello.

L’espressione attonita del trio di gatti che rimangono in attesa dopo aver suonato il campanello è presto divenuta virale su TikTok, ricevendo oltre 240mila apprezzamenti.

“Quando non puoi immaginare chi sta suonando il campanello della tua porta – DUE VOLTE” durante la stessa serata. Grazie a questa piccola premessa gli utenti su TikTok possono facilmente intuire quale sia stata la sorpresa dei proprietari di casa nel trovarsi di fronte a questa comica scena.

Il trio di gatti al campanello: il video della simpatica visita dei mici

Dopo aver suonato la prima volta il campanello uno dei tre gatti si allontana dalla porta per scendere ai piedi del divano sul quale si era arrampicato per raggiungere il pulsante. Nel frattempo un altro dei 3 sembra invitare gli altri a rimanere tacitamente in attesa. Il loro sguardo, scrivono gli utenti tra i commenti alla clip, sembra dire “vieni a darci del cibo“.

Se la clip di @mandapanda ti ha sorpreso e divertito sappi che – nel caso in cui tu ospiti un felino in casa – è possibile insegnare al gatto a suonare il campanello.

@lorij333 #duet with @MandaPanda #CatsOfTikTok

Da quanto si evince in didascalia al post pare fossero le 21.30 quando il video è stato registrato dalla videocamera dalla famiglia di umani che si trovava in casa. La registrazione è stata poi condivisa anche sul profilo TikTok di @lorij333.