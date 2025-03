La vincitrice è già decisa

La finale del Grande Fratello si avvicina e sembra che Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, sia la favorita per vincere. Con poche settimane rimaste all’ultimo episodio, il televoto è nelle mani delle fanbase, che si sono mobilitate per garantire la vittoria ai loro beniamini. Due gruppi di fan si sono distinti: gli Shailenzo, sostenitori di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, e le Zelena, che hanno concentrato il loro supporto su Zeudi dopo l’uscita di Helena Prestes.

Negli ultimi televoti, i concorrenti avversi a Lorenzo, Shaila o Zeudi sono stati eliminati, evidenziando come le preferenze del pubblico siano già decise. La recente sfida a cinque ha visto Zeudi prevalere con il 49,2% di voti, superando nettamente gli altri concorrenti. Questo esito ha messo in evidenza la potenza del fandom di Zeudi, che appare più forte di quello degli Shailenzo. Indiscrezioni suggeriscono che alcuni fan stiano addirittura offrendo foto intime in cambio di voti, un comportamento che ha suscitato preoccupazione.

In questo contesto, la vittoria di Zeudi sembra quasi certa; le sue percentuali di voto e il sostegno della sua fanbase la collocano in una posizione dominante. È difficile immaginare che un altro concorrente possa competere con lei, rendendo il suo trionfo molto probabile. Con le dinamiche attuali, Zeudi Di Palma sembra destinata a portare a casa la vittoria, con una storia già scritta nel reality.