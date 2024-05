La villa del film “Mamma ho perso l’aereo” è in vendita. Riuscite a immaginare quanto costa?

Una delle case più iconiche del cinema mondiale, quella in cui è stato girato nell’ormai lontano 1990 il cult natalizio “Mamma, ho perso l’aereo”, è in vendita. La lussuosa villa a nord di Chicago, che conta 5 camere da letto, 6 bagni e altri incredibili comfort è finita infatti sul mercato e lo ha fatto con una cifra da capogiro. Ecco quanto vale secondo il proprietario.

Era l’inverno del 1990 e nelle sale cinematografiche americane usciva un film, una commedia natalizia, che era destinato a diventare uno dei più amati e visti nella storia, “Mamma, ho perso l’aereo”. Il film ha visto esordire come attore Macaulay Culkin, sotto la regia di Chris Columbus.

Culkin interpretava Kevin, un bimbo di 8 anni, ultimo figlio di una famiglia numerosa che, nei concitati momenti precedenti alla partenza per le vacanze di Natale, semplicemente lo dimentica a casa. Il piccolo si è ritrovato così a dover vivere da solo per alcuni giorni in quella bellissima e grande villa, che però viene presa di mira da due ladri goffi e disorganizzati.

Proprio quella meravigliosa casa, che è stata il set per la maggior parte della durata della pellicola, oggi, a 24 anni di distanza, è finita sul mercato. Essa si trova a Winnetka, un sobborgo di Cook County, in Illinois, a poche decine di km da Chicago, in una zona considerata tra le più ricche d’America. È composta in tutto da 5 camere da letto, 6 bagni e perfino una sala cinema e un campo da pallacanestro interno.

Il valore già alto di una casa che è indubbiamente bellissima, cresce ancor di più se si pensa a quanto sia iconica e considerata letteralmente “un pezzo di storia americana”. Ed ecco che per acquistarla, un eventuale acquirente dovrebbe sborsare 5milioni e 250mila dollari, circa 5milioni di euro.