Il mercato della tv è cresciuto moltissimo nell’ultimo anno, complice il lockdown e la spinta dovuta all’annunciato switch off del digitale terrestre: quello italiano ha visto una crescita del 35% nella prima metà del 2021, ribadendo i numeri alti già visti nel 2020.

E tra i marchi che hanno beneficiato di questa nuova realtà c’è Tp Vision, che cresce costantemente da 4 anni e che ha proposto, in particolare nel segmento delle tv Oled, prodotti estremamente versatili e con una resa visiva tra le migliori in assoluto. Tutte le novità sono state presentate in un evento in streaming che ha avuto anche momenti di particolare interesse (come la presentazione negli storici studi di registrazione britannici di Abbey Road delle novità di Bowers & Wilkins), come quando sono state svelate le nuove Oled Tv +986 e +936, che peraltro hanno appena vinto l’Home Theatre Tv Award di Eisa.

Sono tv di fascia alta, con caratteristiche esclusive come l’Ambilight e la presenza del processore P5 con intelligenza artificiale Dual Vision e la funzione Film Detection, per selezionare automaticamente, a seconda dei film, la migliore modalità di visione. E anche nel campo dell’audio vanno segnalate alcune interessanti novità, come gli auricolari Fidelio T1, che hanno una resa audio ai vertici di categoria, autonomia fino a 9 ore, un’ottima cancellazione del rumore e il Bluetooth 5.2.

Ma nella presentazione sono stati i numeri a dare spettacolo: negli ultimi 4 anni, Tp Vision ha fatto registrare una crescita dei ricavi a valore pari al 40%, con una redditività invariata rispetto a una crescita della quota di mercato; le vendite dei primi 6 mesi del 2021 hanno fatto registrare una crescita del 46% nel campo Tv e Sound, con un incremento delle tv Oled del 72%, con vendite raddoppiate rispetto al 2020, e una crescita dei Performance Series del 15%. Risultati che, secondo Paolo Vecera, business & marketing manager Philips Tv & Sound per Italia, Grecia, Malta e Cipro di Tp Vision Italia, verranno ancora confermati in questa seconda parte dell’anno: “Le due licenze Philips, quella tv e quella sound – ci ha detto – fanno di Tp Vision un’azienda d’eccellenza, siamo tra i leader nel mercato dei televisori, siamo tra i top 3 del mercato europeo, e già l’anno prossimo vogliamo essere nei top 5 tra i brand del sound. Lavoriamo in un mercato variegato e difficile, ma la nostra visione è quella di un’azienda che si muove al fianco del consumatore, operiamo in un ambito assolutamente lifestyle, vogliamo arrivare al consumatore offrendo intrattenimento a 360 gradi”.

Quello che è accaduto con la pandemia vi ha colto nel mezzo di una trasformazione aziendale: è stato un vantaggio o uno svantaggio?

“Possiamo dire che eravamo pronti, ma non si è mai pronti al 100%, bisogna sapere cogliere le opportunità quando si presentano, anche se non erano previste o prevedibili. Noi siamo stati fortunati perché avevamo prodotti e mentalità giusti, già da tempo avevamo visto i cambiamenti in atto, il televisore come centro dell’abitazione e di tutto quello che può essere fruito al di fuori del lavoro. E quello che è accaduto con lo smart working ci ha trovati preparati e pronti a rispondere alle nuove esigenze delle famiglie. La direzione era quella, chiara e cristallina, sia per i televisori sia per l’audio. Diciamo che questi ultimi due anni ci hanno permesso di velocizzare alcuni processi e di arricchire la nostra visione aziendale”.

Avere il marchio Philips vi ha consentito un’accelerazione importante, che forse con il marchio Tp Vision non avreste avuto…

“Certamente fare arrivare sul mercato prodotti che hanno un brand conosciuto, apprezzato e familiare è un notevole vantaggio, fare uscire prodotti con marchio Tp Vision non sarebbe per noi conveniente. Ma Tp Vision Europe è una nuova azienda, che è leader nel campo delle tecnologie e che può sempre portare un marchio proprio sul mercato. Per ora abbiamo fatto una scelta chiara, quello che ci interessa è differenziarci, anche con piccoli brand che ci permettano di uscire dalla bagarre competitiva che c’è”.

Quindi, per esempio, vi interessa la tendenza dei nuovi punti vendita dedicati al ritorno dell’alta fedeltà?

“Sicuramente è interessante, non è possibile in Italia vendere nei classici negozi, per esempio, una cuffia Fidelio, difficilmente la prendi in un grande magazzino tecnologico, per acquisti di questo tipo si cerca maggiore attenzione, assistenza alla vendita. Fidelio è una nicchia di mercato e lo resterà, non ci sarà a nostro avviso un’accelerazione così importante. Ma per noi trovare nicchie e approfondire il mercato, per non banalizzare il prodotto, è importante. Il marchio garantisce qualità, una scelta attenta dei materiali, della vestibilità, è diretto a un pubblico particolare. Nell’audio siamo entrati a piccoli passi, per lavorare bene dobbiamo investire in marketing, sui punti vendita, consentendo la nascita di progetti per persone che possono godere di un’esperienza che presenti bene il prodotto all’utente finale. Abbiamo una posizione mediana che ci rende particolari, nei negozi di alta fedeltà siamo un brand di fascia bassa, per quelli di grande distribuzione abbiamo un prezzo molto alto e non ci mettono a scaffale, ma il potenziale che abbiamo è enorme e quindi, facendo un passo alla volta, ci muoveremo su questa strada e cercheremo di fare capire a chiunque cosa facciamo”.

Quindi quali sono le prospettive di Tp Vision per il futuro?

“In azienda scherziamo dicendo che stiamo vivendo una situazione di happy problem. Stiamo andando bene, abbiamo una spinta dal basso molto forte, scaliamo classifiche in Europa, siamo cresciuti nei ricavi, nella profittabilità, nei livelli di vendita. E vedo una fine di anno molto importante per il mercato tv: cresceremo a doppia cifra, più del 40% rispetto all’anno scorso e continueremo. La settimana del bonus ha permesso al mercato di triplicare, non succederà ancora, ma tra alti e bassi avremo un Q4 interessante. Il rinnovamento era necessario, quello dei televisori nelle case era un parco macchine vecchio e l’interesse delle famiglie nell’avere un unico centro per l’intrattenimento casalingo è cresciuto molto, assieme a quello per la domotica che parte per molti sempre dal televisore. Alla fine avremo un 2021 entusiasmante e, perché no?, magari anche un simile 2022”.