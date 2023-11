la versione Velocissima e super Facile!

La Ciambella Red velvet è un dolce soffice dal colore rosso, la versione veloce della Torta Red Velvet classica; con gli stessi ingredienti: farina, uova, zucchero, latticello, nello stampo da Ciambellone ! Immaginate la medesima consistenza morbidissima e vellutata, dal sapore paradisiaco , delicatamente chic e meravigliosa da presentare; ma pronta da servire nella metà del tempo!

Il segreto per avere una Ciambella red velvet dal colore inteso e brillante, la regola è sempre la stessa: utilizzare un colorante in polvere o gel denso ! Attenzione ad evitare quelli liquidi perché otterrete un colore tenue, sbiadito tendente al rosato o al marroncino! Seguite tutti i miei consigli e proprio come è stato per la versione originale, sarà un successo!

In questo caso, ho servito con spolverata di zucchero a velo; voi potete glassare con Ghiaccia reale morbida, oppure realizzare una Ciambella red velvet con Cream Cheese e magari aggiungere frutti di bosco, ribes ; trovate tutte le opzioni nel procedimento.

Perfetta come alternativa no stress alla maestosa Torta di Natale o Tronchetto di natale, ma anche per San Valentino, una Cena romantica o un Buffet per bambini (credetemi l’adoreranno)! E se avanza qualche fetta è meravigliosa anche per colazione o una semplice merenda pomeridiana .

Ricetta Ciambella red velvet

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 50 minuti 1 h

Ingredienti

Quantità per 1 stampo a ciambella da 24 cm 350 gr di farina ’00

1 cucchiaino di cacao amaro in polvere

200 gr di zucchero semolato

200 ml di olio di semi di girasole (oppure 170 gr di burro morbido)

120 gr di latte

120 gr di yogurt bianco

2 uova

1 cucchiaino di aceto

un pizzico di sale

vaniglia (1 bustina oppure 1 cucchiaio di estratto)

colorante alimentare rosso in polvere oppure gel denso

1 bustina di lievito per dolci

1/4 di cucchiaino di bicarbonato

Procedimento