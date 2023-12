la versione salata per l’Antipasto di Natale!

Il Pandoro gastronomico è un rustico natalizio squisito e coreografico , la versione salata del classico Pandoro dolce . Si realizza con l’impasto brioche del Panettone gastronomico, ma si fa lievitare e cuocere nello stampo da pandoro . Una volta freddo, si affetta in dischi orizzontali e viene farcito a scelta con creme salate, formaggi, verdure sott’olio, salmone… Infine assemblato nuovamente e servito a tavola in tutta la sua maestosità e bontà ; ogni commensale prende dall’insieme il suo tramezzino preferito ed è subito festa. Non è fantastico da presentare insieme agli altri Antipasti di Natale?

Si tratta di una preparazione semplice , anche se richiede un pò di tempo a disposizione per aspettare le varie lievitazioni. La base di pan brioche è quella super colladauta anche per lo stampo da pandoro. Il mio consiglio è di anticiparvi con l’impasto il giorno prima, poi lo sigillate bene e solo il giorno dopo vi dedicate a farcire il Pandoro gastronomico.

In questo caso ho realizzato un Pandoro salato farcito con 4 ripieni : tra cui salmone affumicato e mascarpone, una mousse di prosciutto delicata; patè di olive con insalata e caprino e uova di lompo. Naturalmente potete scegliere verdure, affettati, Carciofini sott’olio , una spalmata di Baccalà mantecato! oppure altro che avete a disposizione!

Ideale da non solo da servire come antipasto natalizio, ma anche come entrata per il cenone di Capodanno e feste nel periodo di Natale. Fidatevi farete una meravigliosa figura!

Ricetta Pandoro gastronomico

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 1 h 30 minuti 1h e 30 minuti

Ingredienti

Quantità per un classico stampo da pandoro da 1 kg Per il pan brioche: 600 gr di farina manitoba (io uso le farina magiche lo conte) + q.b.

130 gr acqua a temperatura ambiente

130 gr latte a temperatura ambiente

10 gr di lievito di birra fresco a temperatura ambiente (oppure 1 cucchiaino di lievito di birra secco)

60 gr di burro morbido (che potete sostituire con 60 ml olio extravergine)

1 uovo intero medio

2 tuorli medi

30 gr di zucchero

12 gr di sale farcitura al salmone: 3 fette grandi di salmone affumicato

2 cucchiai abbondanti di mascarpone mescolato con pepe nero farcitura con prosciutto cotto: 3 fette grandi di prosciutto

3 cucchiai di ricotta sgocciolata mescolata con timo fresco e sale la farcitura alle olive: 2 cucchiai di patè di olive (potete anche acquistarlo già pronto)

una manciata di valeriana o spinacino farcitura formaggio e uova di lompo: 150 gr di formaggio caprino

80 gr di uova di lompo

Procedimento