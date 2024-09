la versione fresca di un dolce gustoso

Dal noto prodotto tipico dell’isola, arriva la ricetta del gelato alla cassata siciliana da fare con buona ricotta.

La pasticceria siciliana ci regala tante preparazioni golosissime, fatte con ingredienti genuini e legati al territorio. Oggi, vi presentiamo la rivisitazione di un dessert molto amato e noto, proveniente proprio dal repertorio dell’isola. Stiamo parlando del gelato alla cassata siciliana… lo conoscete già?

Questo dolce al cucchiaio è molto semplice da fare anche in casa. Si prepara in poco tempo, sia con la gelatiera che senza. La lista di ingredienti, inoltre, è molto corta e si comincia con i soliti latte, zucchero e panna. La particolarità di questo gelato è l’aggiunta della ricotta, che è l’ingrediente principale anche dell’originale cassata siciliana. Se volete richiamare il gusto vero di questo dolce, utilizzate proprio la ricotta di pecora – altrimenti, anche quella vaccina può andar bene. Altro che non può mancare sono i canditi, un vero simbolo di questo dolce, rendendolo molto colorato. Cos’altro manca? Se volete aggiungere ancora più gusto al tutto, potete includere le gocce di cioccolato. Siamo sicuri che questo dolce vi conquisterà subito al primo assaggio!

Gelato alla cassata siciliana

Preparazione della ricetta per il gelato alla cassata siciliana

Prima di cominciare, dedicatevi ai canditi e, se volete includerle, anche le gocce di cioccolato. Prendete un foglio di carta di alluminio e stendete su di essa canditi e gocce, distanziando i vari pezzi. Metteteli nel freezer, lasciandoli per almeno 15 minuti; successivamente, sarà più facile che non si attacchino tra loro dopo averli mescolati nel gelato. Per preparare il vostro dessert, prendete una ciotola e versatevi la ricotta. Aggiungete lo zucchero e mescolate. Poi, versate anche il latte e la panna. Mescolate il composto in maniera energica; per praticità, potete anche usare un frullatore a immersione o le fruste elettriche. Quando ottenete un composto cremoso e omogeneo, potete aggiungere i canditi e, se volete, le gocce di cioccolato. Trasferite il gelato in un contenitore, coprite con carta stagnola e mettetelo in freezer per almeno 4-5 ore; durante questo tempo, rimescolatelo ogni 30 minuti circa (meglio se con le fruste elettriche).

Come fare il gelato alla cassata con gelatiera

Se avete a disposizione una gelatiera, potete preparare questo dessert con più facilità e anche in minor tempo. Una volta ottenuto il composto, trasferitelo subito nella gelatiera. Azionatela e fate mantecare per 30-40 minuti. Al termine, sarà già pronto.

Conservazione

Il gelato alla cassata siciliana è un dessert davvero buono e imperdibile, che porta in tavola tutto il gusto fresco della Sicilia. Potete conservarlo in freezer per diversi giorni.

