Tom Morello, Bruce Springsteen ed Eddie Vedder insieme in una nuova versione di Highway to Hell per omaggiare gli AC/DC.

Gli AC/DC si rianimano in una rilettura spettacolare firmata da Tom Morello con la collaborazione di due grandissimi amici e colleghi: Bruce Springsteen ed Eddie Vedder. Dal nuovo progetto solista dello storico chitarrista dei Rage Against the Machine, The Atlas Underground Fire, è stato estratto il primo singolo ufficiale. Si tratta di Highway to Hell, cover del celebre classico della band australiana, rifatta in una versione che ha entusiasmato i fan della musica rock.

Eddie Vedder dei Pearl Jam

Highway to Hell: la nuova versione di Tom Morello, Springsteen e Vedder

Nel suo nuovo disco Morello ha voluto collaborare con tantissimi amici di lunga data e colleghi rispettabili, da Springsteen e Vedder a Chris Stapleton, Damian Marley e Mike Posner. Il primo singolo è stato però proprio quello con il Boss e con il frontman dei Pearl Jam, per rendere omaggio a una delle rock band più grandi di tutti i tempi. La cover è carica di energia e riesce a trasportare il mood effervescente del brano originale anche nello stile funky e personalissimo del grande Morello. Di seguito l’audio ufficiale:

Il nuovo album di Tom Morello

Il nuovo progetto discografico del geniale chitarrista è in uscita il prossimo 15 ottobre. Registrato nel pieno della pandemia, in giorni molto bui e impegnativi per lui e per il mondo intero, è stato realizzato nel suo studio casalingo di Los Angeles, condividendo tracce multimediali con alcuni collaboratori da lontano. Lo ha confessato lo stesso artista 57enne: “Ho dovuto registrare tutte le parti di chitarra sul registratore vocale installato nel moi telefono. Sembrava un’idea arrogante, ma ha portato a una grande libertà nella creatività, in quanto non potevo pensare troppo a nessuna delle parti e dovevo fidarmi solo del mio istinto“.