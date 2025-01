La versione di Lorenzo sul presunto bacio con il guru della moda

A tre mesi dai rumor su un presunto flirt tra Lorenzo Spolverato e il guru della moda Saro, il confronto tra i due si è finalmente svolto all’interno del Grande Fratello. Saro ha confermato che, dopo un evento a Milano, avrebbe baciato Lorenzo: “Questa non è la mia versione, è la verità. Dopo che mi ha accompagnato a casa c’è stato un bacio, ma non un bacetto, una cosa passionale“.

Lorenzo, però, ha subito replicato, offrendo la sua versione dei fatti. Ha raccontato di aver incontrato Saro solo una o due volte, la prima delle quali dopo aver visto un film insieme. Lorenzo ha negato l’eventualità di un bacio, affermando: “Cosa è successo tra noi? Nulla! Quando ho finito di vedere il film sono andato a casa. Ma quale bacio? Zero, mai non c’è stato un bacio”. Ha espresso incredulità nei confronti di Saro, sottolineando come non capisse perché stesse inventando queste storie. Lorenzo ha descritto la serata come molto diversa da quanto riportato da Saro, sottolineando quanto fosse stato carino.

In quest’ultima dichiarazione, Saro ha raccontato di aver conosciuto Lorenzo per la prima volta durante un evento cinematografico a Milano alla fine del 2023. Ha descritto Lorenzo come una persona molto maliziosa e ha rivelato che, dopo l’evento, sono usciti insieme e avrebbero condiviso un bacio che non era un semplice bacio tra amici, ma un gesto profondo e significativo. Tuttavia, Saro ha specificato che non sono andati oltre il bacio, sottolineando di essere una persona cauta in tale contesto, e ha aggiunto che Lorenzo ha rovinato la magia dell’incontro con alcuni problemi fisici.

Questa serie di eventi ha suscitato grande interesse tra i fan del programma, portando a una accesa discussione sui social media. La situazione tra i due continua a essere al centro dell’attenzione, evidenziando le differenze tra le loro versioni dei fatti e le diverse interpretazioni della loro interazione.