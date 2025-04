La verità sull’igiene dei nostri animali domestici: miti da sfatare

La verità sull’igiene degli animali domestici sfata molti falsi miti comuni che possono portare a scelte errate per la loro salute. È importante riconoscere che alcune convinzioni sono tradizionali e non sempre corrette. Ad esempio, lavare spesso il cane non danneggia la pelle se si utilizzano i prodotti giusti; un bagno al mese è generalmente adeguato. Inoltre, l’alito cattivo non è normale e può indicare problemi dentali o digestivi, richiedendo attenzione all’igiene orale.

Contrariamente a quanto si pensi, anche i gatti, sebbene bravi a pulirsi, talvolta necessitano di lavaggi, specialmente se hanno pelo lungo o se si sono sporchi. È fondamentale pulire le zampe del cane dopo le passeggiate per prevenire irritazioni, in quanto camminano su superfici contaminate. Inoltre, i prodotti per l’igiene umana non sono adatti agli animali, poiché la loro pelle ha un pH diverso e più sensibile.

Anche gli animali a pelo corto richiedono spazzolature regolari per mantenerne la salute. Le orecchie necessitano di controlli e pulizie poiché possono accumulare umidità e aumentare il rischio di otiti. È importante prestare attenzione anche ai detergenti usati in casa: alcuni disinfettanti possono essere dannosi per gli animali, per cui è preferibile optare per alternative più sicure.

Infine, mantenere pulita l’area in cui vive l’animale è essenziale, anche se sembra in salute. Ciò include la pulizia regolare di ciotole e giocattoli. L’igiene deve essere una pratica costante e ragionata, utilizzando prodotti specifici per gli animali per garantire il loro benessere.