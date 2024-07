La verità sulla carne finta e i rischi per il cuore

Recenti titoli hanno criticato la carne vegetale, sostenendo che aumenti il rischio di malattie cardiovascolari e morte. Tuttavia, lo studio alla base di queste affermazioni offre una visione più sfumata.

Secondo la ricerca pubblicata su Lancet Regional Health–Europe, il vero problema sono i cibi ultraprocessati a base vegetale nel loro complesso, non solo i sostituti della carne. Tra questi alimenti, lo studio include anche biscotti, pizza surgelata e bibite gassate.

La carne vegetale rappresentava una piccola parte del consumo alimentare totale dei partecipanti allo studio, e la ricerca non era progettata per identificare esattamente quali alimenti fossero i più dannosi.

Gli alimenti ultraprocessati subiscono trasformazioni industriali significative, alterando gli ingredienti originali. Esempi includono noodles istantanei e biscotti confezionati, che spesso contengono additivi per migliorare aspetto e conservazione. Secondo lo studio, un aumento del 10% nel consumo di questi cibi vegetali aumentava del 5% il rischio di malattie cardiovascolari e del 12% la probabilità di morte. Al contrario, un aumento del 10% nel consumo di cibi vegetali non ultraprocessati riduceva del 7% il rischio di malattie cardiache e del 13% la mortalità.

Sebbene ci siano prove crescenti che collegano i cibi ultraprocessati a esiti negativi per la salute, gli effetti sulla salute dei prodotti di carne imitata sono meno chiari. Alcuni studi mostrano che vegetariani e vegani consumano più alimenti di questo genere rispetto ai mangiatori di carne, preferendo cibi vegetali meno sani. Tuttavia, come questi alimenti possano causare danni alla salute non è ancora completamente compreso.

E non solo: secondo una ricerca favoriscono l’aumento di peso.