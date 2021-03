Paul Gascoigne si è ritirato da L’Isola dei Famosi?

L’ex calciatore si è infortunato alla spalla durante la prova immunità dell’ultima puntata ed è stato immediatamente portato in infermeria (saltando addirittura tutto il blocco relativo alle nomination) e ieri – il portale Novella 2000 – ha parlato di una sua “imminente uscita dal gioco”.

“Fonti vicine al programma Mediaset preannunciano infatti l’imminente uscita dal gioco dell’ex stella del calcio anglosassone. L’ipotesi si deve ai risultati delle analisi e al fatto che, se dovesse confermarsi la diagnosi della spalla slogata, la permanenza nel programma non consentirebbe a Paul di partecipare alle prove. Novella 2000 ha raccolto questa voce che la produzione del programma non ha però ancora confermato. Nonostante la speranza resti di ritrovare Paul Gascoigne di nuovo in palapa lunedì prossimo, le indiscrezioni provenienti dall’Honduras non sembrano affatto confortanti”.

Oggi, Eleonora d’Amore di Fanpage.it, ne ha dato ulteriore conferma scrivendo: “Paul Gascoigne dovrà ritirarsi definitivamente”.

Paul Gascoigne, la verità sul suo ritiro

La notizia ha iniziato così a fare il giro del web, ma Giornalettismo – in un articolo redatto da Gabriele Parpiglia – ha fatto chiarezza smentendo l’imminente ritiro confermando che – nonostante sia attualmente sotto cura in infermeria – resterebbe in gioco.

“Al contrario delle news che circolano in rete nelle ultime ore, il naufrago Paul Gascoigne ancora non è stato eliminato dal gioco a causa di un infortunio alla spalla. In questo momento sta curando l’infortunio e non è con gli altri naufraghi. Ma il suo rientro potrebbe avvenire già lunedì in puntata, se gli esiti degli esami dovessero essere positivi senza operazioni in vista. Tutto il team ‘Isola’ tifa per il rientro di Paul. C’è solo da aspettare…con fiducia”.

Ed anche sui social de L’Isola dei Famosi hanno scritto “Torna presto super Paul”.

Torna presto super Paul❤️ #Isola 🏝https://t.co/ssx37ydGYz — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 27, 2021

Insomma, il ritiro sarebbe solo momentaneo.