Il caso del Covid al GF Vip si stava complicando, visto che dopo aver scoperto della presunta positività di Selvaggia Roma, la ragazza aveva smentito (e lo stesso avevano fatto Bettarini e la Salemi). Adesso a svelare questo mistero c’ha pensato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Stando a quello che riporta il giornalista, la famosa micetta di Temptation Island sarebbe già tornata a casa sua, mentre le altre new entry pare siano ancora in hotel, pronte a fare il loro ingresso nella casa.

“La Roma, ieri sera, scrive anche a chi sta preparando questo articolo, dicendo nuovamente che non è lei la protagonista della vicenda, insomma non ha contratto il virus. Quando io personalmente le rispondo dicendo che le nostre fonti portavano al suo nome, lei mi dice che «Va a farsi una doccia». Tra i tre la Roma è l’unica che è stata fatta rientrare a casa sua. Mentre Bettarini e la Salemi sono rimasti nell’hotel dove soggiornano i concorrenti prima di entrare. Un dato che non può passare inosservato perché spiegherebbe che la Salemi e Bettarini, che tra l’altro senza fare ironia su un argomento così serio hanno smentito senza aggiungere altre parole sulla questione, sarebbero ancora in gioco. La Roma invece è stata spedita a casa sua! Dove può incontrare altre persone e sicuramente fuori dal controllo della produzione. Quindi nella sua doccia.

Inoltre altro enorme particolare lunedì sera a poche ore dall’ingresso dei tre nella Casa, la prima macchina che ha fatto retromarcia per tornare indietro e andar via è stata proprio quella della Roma. Al contrario di Bettarini e la Salemi che hanno aspettato le direttive della produzione. Perché la Roma sgomma via e i due sono rimasti a parlare con gli addetti ai lavori e sono tornati nelle loro stanze? Le risposte noi le conosciamo”.