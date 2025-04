“La verità sul caffè a Milano” Ilary Blasi e Francesco Totti tornano in tribunale, questa volta c’è anche Cristiano Iovino: le sue parole

Cristiano Iovino testimonierà nel divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, rivelando dettagli sul loro presunto rapporto, mentre i legali delle parti non raggiungono accordo sull’assegno di mantenimento. Questo caso ha suscitato grande interesse, con sviluppi che coinvolgono testimoni e dichiarazioni che potrebbero influenzare l’esito della causa legale. Il presunto amante di Blasi, Iovino, è stato chiamato a testimoniare circa la sua relazione con la presentatrice subito dopo la separazione. L’udienza avrà luogo al tribunale civile di Roma, ma non è certo se Iovino si presenterà, dato che in passato ha già rifiutato di testimoniare.

La situazione del divorzio è complessa; i legali non sono riusciti a trovare un accordo, con la questione dell’assegno di mantenimento al centro della disputa. Entrambi i coniugi hanno scelto di lasciare la decisione finale al giudice. Le testimonianze di Iovino e di Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti, saranno cruciali. Totti accusa Blasi di infedeltà, mentre Blasi sostiene che la relazione di Totti con Bocchi abbia causato la rottura del loro matrimonio. Inoltre, Ilary ha realizzato un documentario in cui afferma di avere solo un’amicizia con Iovino, contrariamente a quanto dichiarato dal personal trainer.

Iovino ha fornito dettagli sulla sua relazione con Blasi, indicandone alcuni incontri. Ha preferito non descrivere un presunto incontro in un hotel a Milano, promettendo di farlo in tribunale se necessario. Ha accennato alla insoddisfazione della conduttrice riguardo al suo matrimonio, suggerendo che vivesse in uno stato di separazione nel matrimonio. La testimonianza di Iovino potrebbe avere conseguenze significative sulla causa di divorzio, mentre l’attenzione pubblica resta alta sui prossimi sviluppi legali.