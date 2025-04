La verità oltre la condanna

Negli ultimi giorni, la controversa relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è tornata al centro dell’attenzione. Bortuzzo, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha deciso di parlare dopo la sentenza del gup di Roma, che ha condannato Lulù a 1 anno e 8 mesi di carcere, pena sospesa, per stalking nei suoi confronti. In un’intervista, Bortuzzo ha rivelato i motivi che lo hanno portato a denunciare la giovane. La loro storia, iniziata nel 2022, è terminata a causa di divergenze nei comportamenti e nello stile di vita. Secondo il nuotatore, Lulù non avrebbe accettato la rottura, continuando a contattarlo insistentemente e presentandosi nei luoghi in cui si trovava. Pur non compiendo atti di violenza fisica, la sua presenza costante ha generato in lui un forte disagio e un sentimento di coercizione psicologica. Bortuzzo ha sottolineato che la sua decisione di denunciare non era motivata dalla vendetta, ma dalla necessità di tutelare la propria libertà e serenità.

Inoltre, ha raccontato un episodio grave avvenuto durante gli Europei di nuoto, in cui Lulù avrebbe anche alzato le mani contro di lui. Dopo la fine della relazione con Lulù, Bortuzzo aveva intrapreso una nuova frequentazione con Costanza, ma secondo recenti indiscrezioni, anche questa relazione sarebbe terminata a causa di incompatibilità caratteriali, senza cause eclatanti. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati riguardo a quest’ultimo addio.