la verità dietro la scelta di Maria

La ex insegnante di Amici rompe il silenzio in merito al suo allontanamento dal talent di Maria De Filippi

definitivo in merito a ciò che è accaduto ad Amici. La famosa professoressa ormai dal 2013 occupava un ruolo all’interno del talent dimostrandosi talentuosa e di fondamentale importanza per tutti i nuovi allievi.

La coreografa intervistata dal settimanale Nuovo Tv ha finalmente risposto alle tante domande che i suoi fan e il pubblico a casa si poneva da settimane. Il suo inaspettato addio all’interno del programma aveva fin da subito lasciato tutti molto stupiti tanto da chiedersi il motivo di tale decisione.

A distanza di mesi Veronica ha così affermato di non aver preso lei la decisione di allontanarsi dal talent bensì di Maria De Filippi. La Peparini infatti, è stata sostituita da Emanuel Lo, nonché compagno della famosa cantante Giorgia.

Finalmente all’interno del settimanale Nuovo Tv, la nota ballerina ha così svelato il motivo per il quale, è stata ‘accompagnata alla porta’ dalla redazione di Amici.

Veronica Peparini sull’addio ad Amici: “Non c’è un motivo per cui sono fuori”

In un primo momento tutti i suoi fan e gli stessi telespettatori hanno motivato il suo allontanamento come una scelta presa da Maria De Filippi. La decisione presa dalla redazione sembrerebbe mirare semplicemente a delle scelte diverse da quelle che aveva in mente Veronica.

Quest’ultima all’interno del settimanale Nuovo, ha così affermato e confessato: “Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento. Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi“.

Nonostante la scelta, Veronica ha spiegato il grande affetto che la lega a tutte le persone presenti nel programma con il quale, ha un buon rapporto. È proprio lei a spiegare quanto Amici sia stato importante per la sua crescita personale ma anche lavorativa.

Veronica Peparini sull’addio ad Amici ha infatti concluso affermando: “Amici mi ha insegnato tantissimo, anche il rapportarmi con i ragazzi. Mi ha aiutato a capire che non erano miei e non li possedevo. Perché quando insegni fuori pensi che quei ragazzi sono i tuoi, ma in realtà poi non è così, ed è giusto che prendano la loro strada e si stacchino da te”.