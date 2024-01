Valeria Marini non resta in silenzio e dopo le parole del suo ex fidanzato decide di svelare la sua verità lasciando i fan davvero sorpresi. Nei giorni scorsi il deputato di Fratelli D’Italia aveva svelato all’inviato di Striscia la Notizia di essere single, ufficializzando la fine della sua relazione con la nota showgirl.

Parole che hanno lasciato sorpresi i telespettatori e i fan di quest’ultima che, a partire dallo scorso luglio avevano seguito con quotidianità la storia d’amore tra i due volti noti.

La Marini però, nelle ultime ore raggiunta dalla testata giornalistica di Adnkronos, ha svelato la sua verità in merito alla fine del rapporto con Cangiano. Ecco le sue affermazioni.

La verità di Valeria Marini su Gimmi Cangiano: “L’ho lasciato io”

La nota showgirl ha così chiarito il suo punto di vita in merito a quanto accaduto. Proprio quest’ultima ha affermato: “Sono single. Sono stata io ad allontanarmi da Gimmi per una sua situazione sentimentale delicata ma ho preferito mantenere la massima riservatezza perché non ho bisogno di né di visibilità né di fare parlare della mia situazione sentimentale per farmi pubblicità. Con Gimmi abbiamo ottimi rapporti e siamo molto amici”.

Successivamente Valeria Marini ha voluto far chiarezza anche in merito alle indiscrezioni che vedrebbero il suo ex sempre più vicino a Denny Mendez. Il volto noto ha così affermato: “Ma chi è? Cosa fa nella vita? È una alla continua ricerca di visibilità. Ho sentito Gimmi e mi ha detto che è solo una bufala. A volte riemergono dagli abissi attaccandosi al carro della Marini”.

Parole confermate anche dallo stesso deputato: “Ho incontrato Lucci di Striscia che insisteva su Valeria e io per stoppare ho detto semplicemente che sono una persona single. Con Valeria ci siamo lasciati da un po’ di tempo ma con lei ho un rapporto di amicizia straordinaria. Stiamo lavorando insieme per la riapertura del Salone Margherita. Siamo solo amici con Denny, non c’è nessun rapporto sentimentale”.