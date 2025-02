La Verità di Pascale su Santanchè: Borse False e il Dibattito sulle Dimissioni

Prosegue il conflitto tra Francesca Pascale e Daniela Santanchè, accusata di aver regalato borse contraffatte. Pascale, intervenuta in un programma di La7, ha confermato le accuse già sollevate da Selvaggia Lucarelli, evidenziando di essere stata “messa in imbarazzo” dalla ministra. La controversia risale al 2013, quando Santanchè avrebbe donato a Pascale due borse Hermès, la cui autenticità è emersa in seguito a un incidente.

Pascale ha descritto un momento imbarazzante, accaduto quando il suo cane ha danneggiato la borsa e, portandola in un negozio Hermès per la riparazione, ha scoperto che era falsa. La reazione della boutique, che ha evitato di ritirare l’oggetto per non metterla ulteriormente in difficoltà, ha accentuato il suo disagio. In seguito, Pascale ha contattato Santanchè, che al momento si è risentita e ha offerto una sostituzione.

Pascale ha anche rivelato di aver appreso dettagli sconcertanti sulla Santanchè, incluso il coinvolgimento di un venditore ambulante della Versilia, che ha dichiarato di aver venduto più borse contraffatte alla ministra. Questo ha portato Pascale a esprimere la sua speranza che Fratelli d’Italia consideri le dimissioni di Santanchè.

In definitiva, Pascale ha affermato che, sebbene inizialmente si fosse sentita imbarazzata dalla situazione, avrebbe potuto accettare lo stesso un regalo contraffatto, se solo avesse conosciuto la verità. La polemica si infittisce con le minacce di querele da parte di Santanchè e le richieste di chiarimenti da parte di Pascale.