La verità di Lucia Ilardo su Uomini e Donne sconvolge Italia

La nuova edizione di Uomini e Donne non è ancora iniziata, ma le anticipazioni ci rivelano già tensioni negli studi. Rosario Guglielmi, ex fidanzato di Lucia Ilardo e protagonista di Temptation Island 2025, ha dovuto rinunciare al trono che aveva appena ottenuto. Questo a causa di Lucia, che ha svelato alla produzione di aver avuto un rapporto intimo con lui poco prima della registrazione.

Secondo le indiscrezioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi avrebbe allontanato Rosario prima che le corteggiatrici arrivassero, a causa della confidenza di Lucia. Inoltre, quando le è stata proposta la possibilità di scendere a corteggiare Rosario, lui ha rifiutato, scatenando la reazione di Lucia che si è così vendicata. Lucia, dopo aver recuperato il suo profilo Instagram, ha voluto chiarire la situazione, negando di aver ricevuto inviti o proposte dalla redazione e affermando di aver appreso della decisione di Rosario di accettare il trono solo durante la trasmissione di Temptation Island.

Nel frattempo, Andrea, il tentatore avvicinatosi a Lucia nel programma, ha espresso il suo giudizio sul comportamento della ragazza, dicendo che lo ha fatto ridere. Andrea ha raccontato che Lucia lo ha criticato per aver parlato di loro in un’intervista, ma ora si comporta in modo simile. Ha anche confermato che tra di loro non c’è mai stato un vero interesse sentimentale, ma solo attrazione fisica, e che da tempo non hanno più contatti.