La vera storia del bambino cresciuto dai lupi

Mowgli potrebbe essere ispirato a un fatto realmente accaduto: la storia di Dina Sanichar, uno dei più noti casi di bambini selvaggi, o feral children. Scoperto nel 1867 nella regione di Bulandshahr, in India, Dina era un bambino di sei anni che aveva vissuto con un branco di lupi, nutrendosi di carne cruda e mostrando comportamenti lupini. Il suo ritrovamento da parte di cacciatori avvenne quando furono colpiti dalla visione di un bambino che si muoveva a quattro zampe, con denti affilati e postura curva. Dopo averlo salvato, fu portato in un orfanotrofio a Agra, dove ricevette il nome di “Sanichar”, che significa “sabato” in hindi, poiché fu trovato in quel giorno.

L’inserimento nella società si rivelò difficile: Dina rifiutò di camminare su due gambe o indossare vestiti, nutrendosi esclusivamente di carne cruda. Anche se imparò a camminare eretto e ad adottare alcune abitudini umane, il suo comportamento rimase influenzato dalla sua infanzia tra i lupi. Non parlò mai e faticò a relazionarsi con gli altri bambini, stabilendo un legame solo con un altro bambino selvaggio. Curiosamente, l’unica abitudine umana che assimilò facilmente fu quella di fumare tabacco, contribuendo ai suoi problemi di salute. Dina morì di tubercolosi nel 1895, a circa 35 anni.

Il caso di Dina dimostra l’influenza dell’ambiente sullo sviluppo del cervello umano. Le sue somiglianze con Mowgli, protagonista del libro di Rudyard Kipling pubblicato nel 1894, hanno portato a ipotizzare che l’autore si ispirasse a lui, sebbene Kipling non abbia mai confermato ufficialmente.