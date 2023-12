La vera reazione di Stefano De Martino alle dichiarazioni di Belen Rodriguez

Stefano De Martino da Fabio Fazio ha citato (sbagliando) Charlie Chaplin e ha optato per una linea soft, ma la vera reazione all’intervista di Belen Rodriguez che ha rilasciato a Mara Venier sarebbe un’altra. A parlarne è stato Giuseppe Candela nel suo A Lume di Candela su Dagospia.

Altro che “linea soft”, la vera reazione di Stefano De Martino sarebbe ira.

Sempre Candela ha poi aggiunto in cosa consisterebbe questa ‘operazione pulizia’.

“Con il manager Beppe Caschetto, una comunicazione più alta, teatro, richiami alla tv di Arbore (che per ora non ha sporto denuncia), libri letti in camerino. Serate in discoteca per fatturare ma nascoste sui social per non sporcarsi l’immagine. Foto s3xy rinnegate. Insomma un percorso chiaro e preciso, anche legittimo”.