La vera ‘capitale dell’eleganza’ in Lombardia è il piccolo borgo amato dai VIP

Si dice che Milano sia la capitale della moda italiana e del mondo, ma a pochi chilometri da essa si trova Cernobbio, un luogo di eleganza diversa e naturalezza. Questa località sul lago di Como, conosciuta per le sue storiche ville, ha attirato nel tempo l’alta borghesia. Cernobbio ha una storia ricca, risalente a quando era un importante nodo tra la Pianura Padana e le vallate alpine. Inizialmente sotto il controllo di Como, il borgo decadde sotto il dominio napoleonico, per poi riacquistare autonomia. Con l’avvento delle industrie tessili nel XIX secolo, Cernobbio divenne una meta di turismo elitario, visibile nelle sue architetture eleganti.

Villa Erba è una delle residenze più celebri, affacciata sul lago, mentre Villa d’Este, costruita nel XVI secolo, rappresenta un esempio di lusso storico. I giardini all’italiana di Villa d’Este, con fontane e sculture antiche, offrono una vista spettacolare e oggi la villa è un hotel di lusso e sede del Forum Ambrosetti, un’importante conferenza economica. Villa Erba, un tempo dimora di Luchino Visconti, è ora un centro congressi aperto al pubblico per visite storiche.

Cernobbio è caratterizzata anche da eleganti chiese, come la chiesa del Redentore, austera e affascinante, e l’oratorio di Asnigo, noto per i suoi affreschi. Il Santuario di San Vincenzo, con la sua originale facciata in cotto, è un altro punto di interesse che merita di essere visitato.

Oltre alla bellezza architettonica, Cernobbio offre una ricca tradizione culinaria. La cucina locale è famosa per piatti a base di pesce come il lavarello in carpione e i missoltini, piccoli pesci essiccati spesso serviti con polenta. La polenta taragna, preparata con grano saraceno, è un’altra specialità del lago di Como. Un tour gastronomico del lago è un’ottima idea per esplorare anche l’aspetto culinario del territorio.

Cernobbio emerge così non solo come una meta di eleganza e storia, ma anche come un luogo dove arte e cultura si intrecciano con la tradizione gastronomica, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e autentica del lago di Como.