La Vendetta di Cirillo: Marcello vs Magalli

Nella puntata di oggi de “La Volta Buona”, si è svolto un acceso confronto tra Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo, ex colleghi de “I Fatti Vostri”. Cirillo ha attaccato Magalli con parole forti, accusandolo di comportamenti scorretti durante il loro periodo di lavoro insieme. Nonostante la recente riconciliazione tra Magalli e Adriana Volpe, l’atmosfera in studio è stata tesa, con Cirillo che ha esordito dicendo: “In via Teulada l’aria era pesante”. Ha proseguito criticando il carattere di Magalli, causando imbarazzo tra i presenti.

Cirillo ha rivelato di non aver mai perdonato a Magalli di averlo messo in secondo piano. In una spiegazione carica di emozione, ha raccontato che avrebbe voluto un avviso diretto da Magalli riguardo alla sua esclusione dal programma, piuttosto che apprenderlo da un’altra fonte. Magalli ha provato a difendersi, sostenendo che la decisione non fosse solo sua.

Adriana Volpe, assistendo allo scambio, ha tentato di stemperare la tensione con una battuta, dicendo “Scurdammoce ‘o passato”, ma il suo intervento non ha avuto l’effetto sperato, lasciando i due uomini con espressioni tese e sorrisi forzati. Questo confronto ha messo in evidenza il deterioramento dei rapporti tra i tre, mostrando come le amicizie professionali possano deteriorarsi nel tempo. In definitiva, l’incontro non sembra abbia portato a una risoluzione, lasciando la sensazione che le vecchie ruggini restino irrisolte.