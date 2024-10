La Vendetta di Alda D’Eusanio contro il Grande Fratello

Alda D’Eusanio, giornalista e conduttrice, ha aperto il suo cuore durante la trasmissione “La Volta Buona”, esprimendo il suo rammarico per la sua espulsione dal “Grande Fratello” nel 2021. Questo evento l’ha segnata profondamente e non riesce ancora a superarlo. D’Eusanio è stata eliminata dal reality per aver divulgato un pettegolezzo su Laura Pausini e il marito Paolo Carta, un commento che, a suo dire, era una semplice chiacchiera non verificata. La giornalista ha raccontato di essere stata espulsa mentre indossava pigiama e pantofole, accusando gli autori del programma e Alfonso Signorini di averla trattata in modo ingiusto.

Nel suo racconto, ha descritto la situazione come una “grande mortificazione”, affermando di non meritare un trattamento tanto umiliante. La D’Eusanio ha sottolineato la sua sorpresa e il rifiuto di una punizione così severa per un errore che, a suo avviso, non giustificava un’espulsione. Ha anche rivelato che le è stato ordinato di non essere più invitata nei programmi Mediaset, ponendo fine alla sua carriera in quel contesto. Totalmente coinvolta dai ricordi, ha affermato che quel momento è stato un’esperienza traumatica.

Caterina Balivo, padrona di casa, ha preso nota delle dure parole di Alda e ha scherzato sul suo possibile coinvolgimento nel “Grande Fratello”. Ha confessato di averci pensato, ma ha espresso preoccupazione riguardo alla condivisione degli spazi privati, come il bagno, con gli altri concorrenti, dichiarando che già fatica a gestire la situazione con suo marito.

La conversazione ha preso una piega comica, con D’Eusanio che, esasperata, ha proposto di “buttare giù” Alfonso Signorini, mentre Balivo sembrava incredula. Questo scambio di battute ha messo in evidenza la frustrazione della D’Eusanio per il suo passato nel programma e la leggera ironia di Balivo sul suo possibile futuro nel reality, confermando così la loro incompatibilità con il mondo del “Grande Fratello”.