Jo Squillo è da anni una vegana convinta e da quando è al Grande Fratello Vip ha spesso parlato del latte (di animale) associandolo a malattie e problematiche varie, come i noduli, i tumori e la sordità.

Se ad Aldo Montano ha dichiarato che suo padre era ghiotto di latte (“e per questo è diventato sordo”), parlando con Ainett Stephens ha associato i latticini ai noduli al seno.

“Mio padre mangiava tutti i giorni in latte, era ghiotto di latte e infatti è diventato sordo. Mi diceva ‘il latte fa bene’, sai, ai tempi..”.

Poi ha aggiunto: "la caseina è una colla, e infatti gli ha collato le orecchie"

Jo Squillo, la risposta dell’AIRC

Come scritto da Il Fatto Quotidiano, infatti, secondo la cantante di Siamo Donne ci sarebbe un collegamento diretto tra il consumo di latte e la presenza di noduli al seno. La sua teoria è che smettere di mangiare latticini possa far addirittura scomparire gli eventuali noduli.

Ovviamente non c’è nessun dato scientifico che il latte (o i latticini in generale) causino sordità o noduli.

Sul sito dell’AIRC (la Fondazione per la Ricerca sul Cancro), nelle conclusioni di un articolo dal titolo ‘Latte e lattici aumento il rischio del cancro?’, si legge: “Nonostante molti punti siano ancora da chiarire, i dati disponibili non fanno pensare a un’associazione tra consumo di latte e derivati e aumento del rischio di tumore. Per quanto riguarda il tumore del colon-retto, sembra addirittura che sia vero il contrario, e che questi alimenti possano avere un effetto protettivo”.

Jo Squillo sta dicendo indisturbata che il latte fa diventare sordi. Ma che messaggio passa?